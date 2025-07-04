Рекламу детских смесей в роддомах могут запретить

В Госдуме разрабатывают законопроект о том, чтобы запретить производителям сухих молочных смесей для искусственного вскармливания бесплатно распространять свою продукцию в роддомах.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая говорит, что в 1990-х и 2000-х это было очень распространено в роддомах под видом благотворительности. И это преступление - предлагать смеси здоровым детям. Фактически это как таблетка, которую надо давать дозированно. Смесь не может заменить грудного молока, которое всегда предпочтительнее. А иногда питание смесями приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому фармкомпаниям нужно закрыть свободный доступ в роддома.

В 2024 году руководитель Национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава РФ Ольга Ладодо сообщила, что только 44% российских детей до полугода получают материнское молоко.



