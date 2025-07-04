ВСУ вновь атаковали Ижевск беспилотниками

Беспилотник сбит в Ижевске, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, ВСУ атаковали город дроном "Чаклун".

С утра в Ижевске работают сирены. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об угрозе атаки БПЛА в нескольких районах региона.

Аэропорт Ижевска в целях безопасности временно приостановил полеты. Расписание рейсов может быть скорректировано, сообщает воздушная гавань в Telegram-канале.

1 июля ижевское предприятие подверглось атаке беспилотников ВСУ. Предположительно, целью удара мог стать электромеханический завод "Купол", входящий в концерн "Алмаз-Антей" и выпускающий ЗРК "Тор". В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли.