В Госавтоинспекции Сургута задержан высокопоставленный сотрудник

В Госавтоинспекции Сургута задержан высокопоставленный сотрудник. В группе "К-Информ" социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что сотрудники ФСБ и СК Сургута при силовой поддержке бойцов ОМОН накануне нагрянули в городскую Госавтоинспекцию.

Сообщается, что якобы задержан врио начальника регистрационно-экзаменационного отделения. Сообщается, что он будто бы подозревается в получении взятки.

По данным МВД Югры, действительно был задержан сотрудник Госавтоинспекции. Руководством УМВД России по ХМАО — Югре по данному факту назначена служебная проверка. Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.