Дело подростка, ударившего камнем по голове девочку из села Мостовское, передают в суд

Дело 16-летнего подростка из села Мостовское передали в суд. Речь идет об истории, когда парень, в обиде на буллинг в свою сторону, ударил обидчицу камнем, а после избил руками и ногами и оттащил в лес.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU рассказали, что расследование было завершено, а материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением по ч.3 ст.30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней), направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что школьница пропала вечером 15 сентября, а на следующий день ее, сильно избитую и без сознания, обнаружили в лесу недалеко от дома. Под подозрение попал 15-летний сосед девочки, над которым пострадавшая, по словам односельчан, давно издевалась. Вскоре парень признался и даже рассказал детали на месте преступления.

"По имеющимся сведениям, один участник драмы часто подшучивал над другим, дразнил и называл тем, кем в реальности не был. В день трагичных событий при возвращении домой по воле случая они встретились на тропе в поле. Хладнокровно разойтись не получилось. Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку. Парень, вернувшись в свое жилище, переоделся, а когда вскоре пропавшую объявили в розыск, вместе со взрослыми, в том числе с родителями девочки, отправился, словно не при делах, на ее поиски", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что медикам удалось спасти ребенка. Парень же сразу стал сотрудничать с силовиками и дал признательные показания.