Опрос: жители Екатеринбурга не готовы получать зарплату в цифровых рублях

Жители Екатеринбурга пока что не готовы получать свою зарплату в цифровых рублях. Опрос на эту тему в июне нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, полностью или частично получать зарплату "в цифре" готовы только 7% опрошенных екатеринбуржцев. 3% из них хотят получать так всю зарплату, а 4% – только часть. Сразу 70% выступили против: по их мнению, "любой сбой в системе и человек останется без средств на жизнь".

Ранее сообщалось, что Банк России предложил отложить массовое внедрение цифрового рубля и начать его с 1 сентября 2026 года.