SHOT: На Мальдивах самолет с россиянами аварийно сел посреди океана

На Мальдивах самолет с российскими туристами попал в шторм и аварийно сел посреди океана, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, 28 июня отдыхающие перелетали с одного острова на другой. По их словам, погода ухудшилась, и вскоре после взлета самолет начал терять высоту и резко падать. Пилоты сумели аварийно посадить его на воду посреди океана, сообщает Shot.

Пассажиры провели более часа внутри, затем самолет снова попытался взлететь. Однако это не удалось — борт накренился влево и его снесло ветром, из-за чего опять пришлось садиться на воду в районе вилл и берега. В результате самолет дотащили до суши при помощи буксиров.

В феврале самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эш-Шейха в Калининград, не смог приземлиться в аэропорту "Храброво" из-за снегопада и вынужденно сел в Познани (Польша). Telegram-канал Mash сообщал, что польская сторона якобы отказывается заправлять лайнер и давать разрешение на вылет. Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли эту информацию. В итоге самолет авиакомпании AlMasria после заправки вылетел в Россию.