Еще один российский нефтяной топ-менеджер выпал из окна

Скончался вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

Сегодня утром он якобы выпал из окна своей квартиры на Рублёвском шоссе. В результате падения Бадалов умер. На месте работают следователи.

Бадалов был на своём посту с 2021 г., до этого работал в НИИ "Восход", пишет Mash.

Напомним, что только с 2022 года из жизни ушли порядка десяти топ-менеджеров, имевших прямое отношение к нефтегазовой сфере. Некоторые умирали при довольно странных обстоятельствах. Так, в сентябре 2022 года из окна главного корпуса ЦКБ выпал глава совета директоров ЛУКОЙЛа Равиль Маганов. А сменивший Маганова на посту Владимир Некрасов умер уже в октябре 2023 года от сердечной недостаточности.