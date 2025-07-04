Володин предложил бизнесу заранее раскошелиться и сменить вывески на латинице

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил бизнесу потратиться на изменение вывесок, хотя в этой части закон, принятый парламентом, еще не начал действовать. Но "единоросс" призывает проявить сознательность в деле "защиты русского языка и сохранения национальной идентичности", пусть даже это и принесет дополнительные расходы (в условиях высоких кредитных ставок).

"Принятие закона было необходимо. Учитывая, что, когда идёшь по улицам большинства наших городов, бросается в глаза обилие англицизмов, иностранных заимствований и наименований на других языках", - рассуждает Володин в своем Telegram-канале.

Вывески и таблички предписано изменить только с 1 марта 2026 года. Но Володину неймется: "Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний". Председатель Госдумы не сообщает, правильно ли было бы государству позаботиться о снижении кредитных ставок в банках, где бизнес должен взять средства на дополнительные расходы.

Он приводит в пример Краснодар, Ярославль и Магнитогорск, где, по словам спикера, уже началась работа по переводу вывесок.

"У нас одно из либеральных законодательств в этой сфере. Вместе с этим все, кто приезжает к нам и открывает бизнес, должны уважать русский язык и нашу культуру. Это касается также отечественных предпринимателей, которые обязаны делать всё для поддержки родного языка и его продвижения", - считает Володин.