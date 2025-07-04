Минобороны окажет помощь Вологодчине в восстановлении мостовых сооружений в Никольском и Нюксенском округах

Решение об оказании помощи Правительству Вологодской области в части восстановления транспортной инфраструктуры принял Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов.

«До конца текущего года совместно с Министерством обороны России восстановим восемь аварийных мостовых сооружений в Никольском и Нюксенском муниципальных округах. Обеспечим круглогодичное, быстрое и беспрепятственное сообщение между социально значимыми объектами 16 населенных пунктов Вологодчины. Благодарим Андрея Рэмовича за поддержку наших инициатив по развитию транспортных артерий региона, ведь это также вклад в развитие экономики и территорий, комфорт и безопасность людей. Задача масштабная, и мы уверенно идем к ее выполнению», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В Никольском муниципальном округе была продемонстрирована работа по восстановлению элементов мостов, совершен марш военной и специальной техники. На данный момент в муниципалитете продолжаются работы сразу на четырех мостовых сооружений.

На мостах через реку Муржу автомобильной дороги Пермас – Кудангский – Куданга специалисты восстанавливают шкафные стенки. На Завражье – Куревино – автодорога Югский Кордон – Дуниловский продолжается монтаж связей опор и бетонирование свай на переправе через реку Андангу. На другом мостовом сооружении, через эту же реку, но расположенном на дороге Югский Кордон – Дуниловский, производят погружение свай опор и монтаж их связей.

На перечисленных объектах также будут восстановлены поперечный и продольный настилы, а для обеспечения безопасности дорожного движения – колесоотбойные брусья и перила.

Для выполнения поставленных задач привлечено более 100 военнослужащих отдельного мостового батальона материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 30 единиц военной и специальной техники.