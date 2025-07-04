В Тюменской области заключен контракт на строительство водоочистных сооружений в Сладковском районе

В Тюменской области заключен контракт на строительство второй очереди водоочистных сооружений в Сладковском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Право на возведение крупных сооружений по очистке воды выиграла компания ООО "Тюмень Водоканал". Специалистам предстоит построить станцию очистки воды мощностью 3 200 кубометров в сутки, водовод протяженностью 1,2 км, насосную станцию, резервуары чистой воды.

"Чистая питьевая вода должна быть доступна каждому жителю Тюменской области. Это еще один проект, реализация которого позволит решить вопрос питьевой воды для 80% населения Сладковского района. Проектная документация прошла государственную экспертизу. Правительство региона выделило средства из областного бюджета. Сами строительные работы займут порядка 2 лет. Запустить нужный людям объект планируем в 2027 году", - сообщил директор Департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Сооружения будут построены непосредственно у источника воды – на берегу оз. Дядюхино. Доставлять очищенную воду жителям района будут по развитой сети водоводов, общая протяженность которых более 300 км. Ввод объекта в эксплуатацию позволит полностью перекрыть потребность района в качественной питьевой воде.

В этом году в Сладковском районе завершают строительство водовода в деревне Новоандреевка - Выстрел - Хантиновка, протяженностью более 20 километров. Он повысит качество водоснабжения для 3 000 жителей.