Пашинян потребовал избрать нового предстоятеля ААЦ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса всех армян – предстоятеля Армянской Апостольской Церкви (ААЦ).

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В начале июня Пашинян начал резкую критику предстоятеля ААЦ Гарегина II, заявив, что тот должен уйти, и обвинил в нарушении обета безбрачия и других личных грехах. Также досталось всему духовенству, которое он обозвал "главными педофилами страны". Пашинян призывает изменить порядок избрания католикоса и закрепить в нем "решающую роль" государства. Если же Гарегин II не оставит свой пост, то надо "всем вместе устранить его", призвал Пашинян.

В свою очередь, верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II призвал к отставке Пашиняна.

Вступившегося за ААЦ бизнесмена Самвела Карапетяна ранее арестовали. Также были арестованы несколько иерархов.

В Кремле назвали это внутренними делами Армении, хотя нападки властей на ААЦ вызывают тревогу.