Мизулина возмутилась из-за того, что певицу Манижу пустили обратно в Россию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила возмущение по поводу возвращения певицы Манижи в Москву.

Общественница назвала певицу "той самой, что жалела террористов, напавших людей в "Крокусе". Она также напомнила, что Манижа в 2022 году покинула Россию, высказавшись против СВО.

"Я не очень понимаю, а как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы соответствующие вопросы? Где Следственный комитет?" — заявила Мизулина в своем Telegram-канале.

В прошлом году исполнительница оставила в соцсети видеообращение о теракте в "Крокусе", в котором задержание подозреваемых в теракте назвала "публичной пыткой". Мнение Манижи возмутило общественников. Сообщалось, что соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов направил обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить уехавшую из страны певицу по статье об оправдании терроризма. После этого Mash писал, что Манижа столкнулась с отменой концертов. Ее лишили выступлений на фестивалях, больших концертах и сборных выступлениях. Причем, помимо России, отказы шли из Белоруссии и Казахстана.