Митрополита Онуфрия могут арестовать

\Предстоятеля канонической УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия могут арестовать. Вероятность этого пока невелика, но исключать такое развитие событий нельзя, так как Зеленский упомянул о том, что тот якобы поддерживал "российскую агрессию", а по нынешним законам киевского режима это уголовная статья.

Эксперты сходятся во мнении, что для Зеленского предпочтительным вариантом было бы выдавить предстоятеля УПЦ за пределы Украины. Его уголовное преследование дало бы повод в Европе и США для резкой критики, которой бывший комик хотел бы избежать. Теперь, когда Зеленский отобрал паспорт у митрополита, последний должен как-то узаконить свое пребывание в стране. Если в течение 90 дней он не предоставит необходимый пакет документов, то у режима появятся основания для силового выдворения. А препятствия митрополиту в предоставлении документов явно будут чинить. В Россию сразу депортировать предстоятеля не получится, так как денонсировано соглашение о взаимной правовой помощи. А вот в случае ареста митрополита могут обменять.

Депутат Рады Александр Бригинец пишет, что Зеленский хотел бы появления нового предстоятеля УПЦ, которую намерен взять под свой контроль. Политолог Андрей Золотарев считает, что Зеленский хочет полного вытеснения УПЦ из религиозной жизни. Но этому мешают миллионы верующих, которые теперь будут еще больше настроены против правящего режима. На это достаточно ясно намекнул митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, один из наиболее твердых и последовательных защитников православия на Украине.

Политолог Константин Богдаренко уверен, что "если Церковь пережила большевистские времена, то она запросто переживет "квартальные" времена". И после смены власти указы Зеленского будут признаны недействительными или превышающими полномочия президента, в том числе указ о лишении гражданства митрополита Онуфрия. Он считает, что в Европейском суде по правам человека у митрополита будут "железобетонные позиции". Хотя все это займет много времени.

Религиовед и эксперт ОБСЕ по свободе религии Наталья Василевич назвала этот шаг Зеленского "дешевым политическим популизмом, который будет дорого стоить всей Украине".

Интересно, что статья 25 украинской конституции запрещает лишать граждан Украины гражданства. Также говорится, что гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Однако под предлогом борьбы с Россией Зеленский сделал это своей обычной практикой.