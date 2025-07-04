Участник "Потока": При освобождении Суджи были спасены жизни тысяч бойцов ВС РФ

Благодаря военной операции "Поток", позволившей штурмовикам выйти в Судже в тыл к украинским боевикам, были спасены жизни тысяч российских военнослужащих. Об этом ТАСС заявил участник операции Рамазан Абаев.

По его словам, внезапность действий ВС России при проведении операции привела к тому, что оборона ВСУ "посыпалась".

"Противник начал отступать, когда они уже узнали, что мы из трубы выходим, что уже находимся в тылу полностью", - сказал Абаев. Он добавил, что задача была выполнена "на 100%".

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 600 военнослужащих участвовали в операции по проходу по газовой трубе, особенно отличились "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОДШБр, 30-й мотострелковый полк. Герасимов отметил "героические действия сводного штурмового подразделения", которые стали неожиданными для противника и способствовали свертыванию его обороны и развитию наступления ВС РФ в Курской области.

Ранее глава АНО "Женский фронт" Анастасия Кашеварова заявила, что участники спецоперации "Поток" не получили ни наград, ни полноценной компенсации за ущерб здоровью.

По ее словам, в больницах Курска бойцам ставили диагноз "острый бронхит средней степени тяжести", они получили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. "А у части бойцов уже этот "псевдобронхит" перешел в рак легких, в тромбоэмболию", - написала общественница в телеграм-канале.