В Нягани раскрыто изнасилование и убийство несовершеннолетней, совершенное 24 года назад

В Нягани раскрыто изнасилование и убийство несовершеннолетней, совершенное 24 года назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Преступление было совершено 25 ноября 2001 года, ночью, в лесу, в районе лечебного профилактория "ТНК-Нягань". Подозреваемый изнасиловал несовершеннолетнюю, после чего убил ее и скрылся с места происшествия. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате механической асфиксии от сдавления органов шеи тупым предметом.

Долгое время дело оставалось нераскрытым, однако следователи продолжали планомерную работу. Вычислить подозреваемого удалось благодаря развитию и совершенствованию методик проведения генетических экспертиз. Эксперты смогли установить ДНК-профиль мужчины, который оставил свои биологические следы. Местонахождение фигуранта было установлено - после совершения преступления он переехал на территорию Хабаровского края.

Фигуранта задержали и заключили под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.