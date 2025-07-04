В Екатеринбурге четыре человека пострадали в ДТП с участием детского автобуса

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием детского автобуса. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, все случилось сегодня на 9 км Екатеринбургской кольцевой автодороги в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля "Мазда" столкнулся с автобусом с надписью "Дети". После этого произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате пострадали четыре человека в легковых авто, все они доставлены в больницу. Автобус в момент аварии детей не перевозил. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, бригада "скорой помощи" и МЧС. Причины ДТП устанавливаются.