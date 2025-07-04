Дмитриев: РФ превзошла все западные экономики по росту ВВП за 20 лет

Россия превзошла все экономики Запада по росту ВВП за 20 лет.

Об этом со ссылкой на статистику сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал рейтинг роста ВПП, опубликованный в аккаунте World of Statistics в соцсети Х.

В списке стран по росту ВВП с 2003 по 2023 год Россия занимает пятое место с ростом 303%. Впереди нее расположились только Саудовская Аравия (395%), Индонезия (455%), Индия (503%) и Китай (966%).

"Россия превзошла все западные экономики по росту ВВП за последние 20 лет", - написал Дмитриев.

Ранее Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста ВВП России в 2025 году. Он был улучшен до 1,5%, или на 0,1 процентного пункта по сравнению с январскими данными.