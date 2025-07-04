Трамп: США продолжают поставлять оружие Украине

США продолжают оказывать военную помощь Киеву.

Как заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп, было роздано "так много оружия". "Вы знаете, [экс-глава Белого дома Джо] Байден опустошил всю нашу страну, раздав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для самих себя", — сообщил глава государства. Так он ответил на вопрос о поставках оружия Украине.

Также Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он указал, что не удовлетворен ситуацией вокруг Украины.

Российский лидер заверил американского коллегу, что РФ продолжает искать политическое, переговорное решение конфликта.