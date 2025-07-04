В Госдуму внесут законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу на час

Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого рабочий день в пятницу будет сокращен на один час.

Отмечается, что сокращение продолжительности рабочего дня перед выходными при пятидневной рабочей неделе законодательством не предусмотрено, однако запрет на сокращение продолжительности рабочего дня отсутствует, если соблюдаются основные требования по длительности трудовой недели.

По словам депутатов, многие работодатели устанавливают сокращенную пятницу при пятидневной рабочей неделе, не выходя из установленных рамок 40-часовой рабочей недели. Работодатели отмечают, что сокращенный рабочий день по пятницам влияет на удовлетворенность работников, позволяет им набраться сил на следующую неделю, повышается эффективность и производительность труда, поскольку работники мотивированы выполнить больше задач за короткое время.