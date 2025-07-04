В Москве задержан азербайджанский авторитетный бизнесмен Вагиф Бакинский

В Москве задержан азербайджанский авторитетный бизнесмен Вагиф Сулейманов (Бакинский).

Мужчину задержали за нарушение правил пребывания в стране. Его отправили в центр временного содержания иностранцев в Москве, а затем отправят в Азербайджан. По данным "РЕН ТВ", Сулейманов является "вором в законе". Он проведет три месяца в спецучреждении, после чего его депортируют.

Сулейманов может быть связан с московским продуктовым рынком "Фуд-Сити" и другими бизнес-проектами.

Напомним, в Баку после обострения российско-азербайджанских отношений были задержаны несколько россиян, в том числе сотрудники агентства "Sputnik Азербайджан". В МИД РФ заявили, что Азербайджан пока не предоставил возможности консульского посещения арестованных граждан России, в том числе и журналистов.