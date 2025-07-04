В ЦБ хочет отменить возможность использования карт с истекшим сроком действия

Центробанк России намерен отменить возможность использования пластиковых карт с истекшим сроком действия.

Как заявила глава департамента национальной платежной системы Алла Бакина, речь идет о борьбе с мошенничеством. Срок действия карты — это один из элементов, который препятствует жульническим операциям. Бакина указала, что в свое время ЦБ РФ принимал решение по поводу банковских карт с истекшим сроком действия, чтобы люди могли продолжать ими пользоваться "в силу тех обстоятельств, в которых мы некоторое время назад оказались".

Отмечается, что банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия и их количество и доля падает, сообщает Forbes.

В марте 2022 года Национальная система платежных карт рекомендовала поддержать использование банковских карт с истекшим сроком действия. Это произошло на фоне приостановки деятельности MasterCard и Visa в России.