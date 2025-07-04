В суд передано дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело против бывшего гендиректора компании "Пластик лоджик" Бориса Галкина.

Мужчина обвиняется в растрате средств "Роснано" под видом создания гибкого планшета. Как считает следствие, с декабря 2011 года по март 2021 года Галкин, действуя в составе организованной группы, растратил около 6,7 млрд руб., "при этом соучастники не имели намерения построить технологические цепочки" в РФ.

Федеральная служба безопасности в октябре 2024 года заявила о причастности Галкина к хищению свыше 13 млрд руб., сообщает Forbes.

В июне текущего года в Москве суд заочно арестовал ранее объявленного в розыск бывшего топ-менеджера "Роснано" Юрия Удальцова. Также в розыск объявили главу роснановской "дочки" "Пластик Лоджик" Николая Тычилина.