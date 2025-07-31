Президент России подписал закон о запрете нетрадиционных ценностей в киноиндустрии

В России запретят кино, пропагандирующее отрицание традиционных российских духовно-нравственных ценностей или дискредитирующее их. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, Министерство культуры наделяется правом отказать в выдаче или изменить решение по ранее выданному прокатному удостоверению кинокартине с подобного рода сценарием или сценами. Если же такой фильм все равно пропустят в кинотеатры, его удостоверение не будет считаться действительным.

Более того, "показ фильма" распространяется и на онлайн-сервисы - как платные платформы, так и бесплатные, например, соцсети. Их будут мониторить и, при наличие подобного "аудиовизуального произведения", Роскомнадзор потребует в течении суток прекратить его распространение. Требование коснется соцсетей, которые за сутки посещает более 500 тыс. пользователей, находящихся в РФ.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.