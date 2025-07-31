Песков опроверг слухи о возвращении американского бизнеса в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что процесс по возвращению бизнеса США в Россию поставлен на паузу. По его словам, никакого "процесса" вообще не было а потому просто "нечего ставить на паузу".

Ранее подобная информация появилась в сети. Также недавно американский президент Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях пост, в котором заявил, что российско-американский бизнес, фактически, находится на нулевой отметке и добавил, что лучше ему там и оставаться.

Песков согласился с главой США касательно нынешнего положения дел, но отметил, что на нулевой отметке оставаться не стоит. По его словам, как в России, так и в Америке имеются бизнесмены, настроенные на восстановление сотрудничества.