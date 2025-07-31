Минобороны оценило потери ВСУ во время боев в Часовом Яре

Министерство обороны РФ оценило подсчитало потери вооруженных сил Украины в ходе боев в Часовом Яре. Все цифры министерство опубликовало в своих официальных соцсетях.

"Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысяч военнослужащих, 11 танков, 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня ВС России уничтожили крупнейшую за всю историю СВО группировку ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что Часов Яр освободила "Южная" группировка войск. Город расположен на краматорско-дружковском направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. Депутат Госдумы Сергей Миронов также добавил, что "его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ".