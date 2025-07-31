Екатеринбуржец попытался избежать наказание за пропаганду нац-символики, притворившись сумасшедшим

Житель Екатеринбурга, осужденный по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ за пропаганду и открытое демонстрирование нацистской символики, попытался избежать наказание, притворившись душевнобольным. Об этом Накануне.RU рассказал источник в правоохранительных органах.

Дверь в квартиру Кирилла вся исписана и обклеена экстремистской символикой. На теле 28-летнего парня также множество "фашистских" татуировок.



Сегодня уральца доставили в Верх-Исетский районный суд, где его признали виновным, назначив административный арест. Тогда же он предпринял попытку притвориться душевнобольным, однако на руках у правоохранителей были результаты экспертизы, проведенной ранее в рамках уже уголовного дела, которая подтверждала вменяемость свердловчанина. Источник также добавил, что в 2019 году Кирилла уже привлекали к административной ответственности, в том числе по ст. 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение".

Согласно постановлению суда, екатеринбуржца отправили под арест на 14 суток.