Полиция задержала защитников "Лосиного острова"

Сегодня в Королёве подрядчик возобновил работы по строительству дороги через "Лосиный остров". Несколько защитников парка перекрыли дорогу строительной технике, так как считают работы незаконными, и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Вместо проверки документов подрядчика полиция начала задерживать жителей, которых уличили в попытках преградить путь технике, работавшей, как заявляют активисты, без надлежащих документов (с документами на совсем другой участок). Сотрудник полиции якобы заявил жителям: "Если у них что-то не так с документами, а вы мешаете — это нехорошо".

После полиция задержала пятерых жителей. Всех их повезли в 1-й отдел полиции Мытищ.

Когда путь освободился, на просеку въехали "КамАЗ" и экскаватор. Самосвал вывалил тонны асфальтовой крошки на грунт нацпарка, непосредственно на почвенный и растительный покров, а экскаватор ее разравнивал, распределяя между кустами.

Напомним, на целостность уникальной ООПТ — национального парка "Лосиный остров" — снова покушаются в Подмосковье. Проблему пробок на въезде в 200-тысячный Королёв хотят решить с помощью "ремонта" дороги, которая, по словам чиновников, "уже есть" и проходит через парк. Вот только есть эта дорога исключительно на разрешительной документации местных властей. Даже на спутниковых снимках никакой дороги не видно. По сути, это просто лесная тропка.