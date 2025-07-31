Глава Кузбасса отругал чиновников за их низкую популярность в соцсетях

Глава Кемеровской области Илья Середюк отчитал областных чиновников за их низкую популярность в соцсетях. По мнению губернатора, в такой ситуации до населения информация не доходит.

В ходе совещания выяснилось, что у Госжилинспекции Кузбасса всего 631 подписчик в Telegram. У Министерства угольной промышленности дела еще хуже – чуть больше 100 подписчиков. Глава министерства объяснил это тем, что канал стали развивать совсем недавно.

"У нас работников угольной отрасли 100 000+, это действующих сотрудников, умножаем на коэффициент семейности — это 300 000. А ветеранов угольной отрасли у нас сколько? А у вас всего 100 подписчиков", - цитирует возмущенного губернатора издание A42.RU.

Скоро задачи, поставленные губернатором, сильно усложнятся для чиновников: по данным "Ведомостей", из Москвы регионам велели вести работу по привлечению пользователей в мессенджер Max, где пока вообще каналы создавать нельзя.