Число аварий с электросамокатами в России сократилось, но растет смертность

Количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом полугодии 2025 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщается в обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

За шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 1,5 тыс. аварий с участием электросамокатов. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число пострадавших также упало на 20% - до 1572 человек. Число погибших в данных ДТП увеличилось на 9,5%, но темпы прироста замедлились, пишет "Коммерсантъ".

Ранее в госавтоинспекции по Москве отметили, что в 2025 году значительно сократилось число ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также число пострадавших в таких авариях. Вероятно, снижению аварийности способствовали ограничения, которые вводили как кикшеринговые компании (появились, например, регистрационные номера на самокатах), так и власти (теперь арендовать самокат можно только после прохождения верификации через Mos ID).