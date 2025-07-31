Путин разрешил следователям блокировать банковские счета подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий следователям право блокировать банковские счета подозреваемых, если есть данные об их использовании для преступной деятельности. Операции по счетам можно будет приостанавливать на срок до 10 суток.

Отмечается, что применение блокировки счета возможно только с согласия руководителя следственного органа и исключительно в случаях, не терпящих отлагательства. Новые нормы направлены на оперативное противодействие финансовым преступлениям и незаконным операциям.