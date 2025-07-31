В Госдуме сообщили о последствиях взятия армией России Часова Яра

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов высказался о последствиях взятия армией России Часова Яра (ДНР).

"Его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ", – сказал РИА Новости Миронов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Часов Яр освободила "Южная" группировка войск. Город расположен на краматорско-дружковском направлении.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что с освобождением Часова Яра на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника.