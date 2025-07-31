Югорчанка проехала на такси 200 километров, чтобы отдать мошенникам 89 миллионов

Жительница Югры перевела мошенникам почти 89 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Женщину убедили перевести деньги на "безопасные счета" под предлогом "защиты денежных средств". Чтобы отдать деньги аферистам югорчанка проехала 200 километров на такси. Полицейские из отдела уголовного розыска УМВД России по Сургуту задержали жителя Новосибирска. Он подозревается в пособничестве мошенникам.

По предварительной информации, неизвестный позвонил по телефону жительнице Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он представился работником почты и попросил назвать код из СМС-сообщения. Женщина продиктовала его. После этого с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ России, которые пояснили, что мошенники получили доступ к ее кабинету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Югорчанку запугали тем, что деньги на ее счетах могут быть использованы для финансирования противоправной деятельности и убедили перевести их на "безопасный счет".

Через мессенджер аферисты выходили на видеосвязь с потерпевшей в форменной одежде на фоне государственной символики и демонстрировали поддельные документы с печатями.

Женщина поверила звонившим и проехала на такси до Сургута около 200 километров, чтобы передать несколькими посылками почти 89 миллионов рублей. Первую посылку с 47 миллионами рублей наличными она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ России. После этого злоумышленники продолжили манипулировать гражданкой и требовали обезопасить оставшиеся средства.

Она поддалась на уговоры и принесла в назначенные место и время еще 42 миллиона рублей.

Однако на этот раз передачу денег предотвратили полицейские, которые задержали курьера в аэропорту.