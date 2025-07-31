ДТП в Екатеринбурге с разорванным пополам автомобилем устроил наркоман

В Екатеринбурге Госавтоинспекция выяснила предварительные обстоятельства ДТП на перекрестке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти, где один из автомобилей разорвало пополам. Виновником аварии оказался наркоман.

Инцидент произошел накануне вечером. Как сообщили Накануне.RU в ГАИ Свердловской области, установлено, что 35-летний водитель "Лексуса" проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с автомобилем "Ровер" под управлением 31-летнего мужчины. После этого авто отбросило на стоящие "Киа", "Тойота" и "Рендж Ровер".

В результате травмы получил водитель "Ровера", он госпитализирован. Как выяснили в Госавтоинспекции, водитель "Лексуса" является жителем Екатеринбурга, к административной ответственности за нарушения ПДД он привлекался два раза. По результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования у него установлено наркотическое опьянение.

В отношении виновника аварии возбуждено несколько административных дел.