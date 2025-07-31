Губернатор Запорожья обязал всех чиновников перейти на мессенджер Max

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий приказал всем чиновникам администрации региона перейти на отечественный мессенджер Max.

"Такое решение принято исходя из вопросов безопасности и защиты служебной информации в условиях внешнего давления. В течение семи дней все рабочие коммуникации должны быть переведены в новый мессенджер", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Балицкий не сообщил, будет ли осуществляться в Max только коммуникация в чатах или он собирается там каким-то образом вести свой канал (хотя известно, что пока что далеко не каждый пользователь может завести в этом мессенджере свой канал). Также губернатор не сообщил, многих ли жителей региона охватят сообщения чиновников в Max.

Ранее в сети появлялись сообщения, что Max хоть и позиционируется как национальный мессенджер, может иметь в себе переделки иностранных кодов, в том числе украинских и американских.

"Проект Max реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина о создании в нашей стране независимой платформы, которая обеспечит безопасность цифрового общения", - заявил Балицкий.

По его мнению, "использование полностью национальных сервисов гарантирует безопасность и защищенность информации". "Новый национальный сервис станет также площадкой для коммуникации органов власти и жителей региона", - полагает губернатор.

Ранее "Ведомости" писали, что региональным властям уже дано поручение по привлечению населения в мессенджер Max. Частично это будет происходить в добровольно-принудительном порядке. Так, сообщалось, что с сентября родительские чаты (для общения родителей с учителями) школы переведут в Max.