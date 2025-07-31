В Петербурге полиция обнаружила Bentley на гусеничном ходу

В Санкт-Петербурге полиция во время профилактического рейда на территории гаражного кооператива в Красногвардейском районе обнаружила "Бентли" на гусеничном ходу.

Изначально полицейские приехали на Шафировский проспект для того, чтобы профилактировать миграционные нарушения. "По оперативным данным, это [гаражный кооператив] одно из мест локального пребывания иностранных граждан", - говорится в сообщении полицейского главка. Проверили почти 300 работников местных автомастерских. Девять мигрантов находились в РФ нелегально, их привлекли к административной ответственности.

Также полицейские проверяли машины, находившиеся в автомастерских (среди которых и был выявлен люксовый автомобиль Bentley на гусеницах вместо колес). Всего представители правоохранительных органов досмотрели 67 автомобилей.