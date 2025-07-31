Нижегородский губернатор назвал отключения мобильного интернета "детоксом"

Представители власти в России пытаются найти нужные слова для ободрения граждан, которые терпят неудобства из-за отключений мобильного интернета. Так, в Госдуме предложили россиянам не быть "хипстерами" и радоваться простоте жизни без привычных гаджетов и сервисов.

А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пошел от противного и преподнес отключения интернета как раз как понятие из арсенала хипстеров – назвал это "детоксом".

Выступая с отчетом перед региональным заксобранием, глава региона сказал: "Я прошу отнестись к этому [отключениям интернета] с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой".

"Вот поверьте, с точки зрения технологий, рисков и атак это обоснованно. И, если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт", - цитирует Никитина издание "Нижегородская правда".