Следствие: Наезд на семью с детьми после атаки на "Крокус" был частью теракта

Наезд на семью с детьми, который совершил сразу после теракта в "Крокус сити холле" один из его исполнителей, был частью атаки. Об этом говорится в материалах уголовного дела, пишет ТАСС.

22 марта 2024 года машина въехала в семью, перебегающую дорогу по пешеходному переходу. За рулем был Далерджон Мирзоев, который признался, что сбил людей намеренно. Пострадали 8-летний мальчик и его 11-летняя сестра.

В материалах дела отмечается, что таким образом террористы пытались увеличить количество жертв.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были найдены и соучастники напавших на концертный зал. Как стало известно, они готовились совершить еще один теракт.