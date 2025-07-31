В Томске спикер гордумы пообещал "снять голову" избирателю

В Томске спикер городской думы Сергей Сеченов (идет на второй срок от "Единой России") пригрозил жителю одного из домов на улице Вокзальной "сломать *****" (лицо) и "снять голову".

На встрече с избирателями на повышенных тонах обсуждалась проблема с размещением во дворе мусорной площадки. В какой-то момент депутат и местный житель в споре перешли на крик. Сеченов потребовал от мужчины говорить "тише на три тона", тот тоже попросил на него не кричать, в итоге спикер пригрозил рукоприкладством, после этого избирателя оттеснили от народного избранника, чтобы конфликт не перешел в физическое насилие.

Видео с конфликтом опубликовал журналист Андрей Остров, пишет Baza.

Сеченов позже заявил, что мужчина оскорбил женщин, за них спикер и вступился: "Никому не позволю оскорблять женщин! Так меня воспитали, и я всю жизнь буду следовать этому завету. Я человек довольно жёсткий, и, возможно, это было довольно грубо, за что приношу извинения томичам".

Сергей Сеченов несколько лет принимал участие в СВО, в прошлом году избрался депутатом гордумы.