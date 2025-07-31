31 Июля 2025
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Фото: благотворительный фонд &amp;quot;Сострадание НН&amp;quot; / t.me/fondsostradanie_nn

В Нижнем Новгороде умер знаменитый толстый пёс Кругетс

В Нижнем Новгороде умер знаменитый пес Кругетс. Выброшенный хозяевами на улицу алабай стал известен из-за своего веса: когда его нашли волонтеры, он весил около сотни килограммов и не мог ходить – настолько его раскормили "добрые люди".

Волонтеры в приюте перевели Кругетса на ЗОЖ, достаточно быстро пес скинул 40 килограммов. Однако проблемы со здоровьем у шестилетнего пса оставались, а новый хозяин для него так и не нашелся.

Накануне собаке резко стало хуже, Кругетса направили в стационар.

"Ушёл тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны. Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей. Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда. Мягких облачков и вкусняшек тебе, наш мальчик. Ты навсегда в наших сердцах", - говорится в сообщении благотворительного фонда "Сострадание НН".

Пес Кругетс до похудения.(2025)|Фото: благотворительный фонд &quot;Сострадание НН&quot; / t.me/fondsostradanie_nn

Теги: домашние животные, собака, кругетс


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