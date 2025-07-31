31 Июля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: instagram.com/damedvedev

Медведев пригрозил Трампу "мертвой рукой"

Экс-президент России Дмитрий Медведев почти сразу ответил Трампу, который упомянул Медведева в одном из своих постов в соцсети Truth Social.

Президент США написал: "Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который всё ещё считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!". Это был ответ на угрозы Медведева начать войну в случае введения Америкой вторичных санкций в отношении России.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев.

Он также прокомментировал слова Трампа о "мертвой экономике" России: "Пусть [Трамп] вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мёртвая рука".

Вероятно, Медведев продолжил эксплуатацию своей любимой темы – угрозы ядерным оружием. "Мертвая рука" – негласное обозначение в странах НАТО системы "Периметр" – автоматизированного комплекса, который должен произвести пуск ядерных боеголовок в случае обмена такими ударами, даже в случае, если командные пункты будут уничтожены и/или связь между управлением и пусковыми установками будет прервана.  

Теги: дмитрий медведев, ядерное оружие, дональд трамп


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