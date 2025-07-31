В Никольском округе Вологодчины открыли отремонтированный мост через реку Андангу

Ремонтные работы провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который был инициирован Президентом.

«Мост находится вблизи деревни Юшково, на одной из самых протяженных и значимых трасс региона – автодороге Тотьма – Никольск. Этот путь связывает три округа – Тотемский, Бабушкинский и Никольский, служит прямым маршрутом для жителей сел и деревень к районному центру. На период ремонта движение было организовано по одной половине моста. Теперь обе полосы открыты и безопасны для проезда. Держим свои обещания перед жителями: выполняем работы качественно и в срок», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Протяженность конструкции составляет чуть более 41 метра. Специалисты заменили выравнивающий слой и гидроизоляцию мостового полотна, барьерное и перильное ограждения, деформационные швы. Также работы включали ремонт пролетных строений, устройство асфальтобетонного покрытия, лестничных сходов, системы водоотвода и укрепление на откосах насыпи.

Ранее в Никольском округе открыли движение и по подвесному мосту через реку Юг, который был смонтирован заново после обрушения. Речь идет о пешеходной переправе, соединяющей территорию поселка Дуниловский с деревней Дунилово.

Дорожники укрепили конструкцию подвесного моста и заменили его опоры, установили деревянные балки на подвесах из бруса и перила, натянули новые тросы, в том числе дополнительный страховочный, смонтировали настил. Теперь, в соответствии с правилами эксплуатации, передвигаться по переправе одновременно можно группами до 10 человек.

Сейчас в муниципалитете продолжается ремонт мостов через реки Шарженьга и Возюг. Срок сдачи объектов – август-сентябрь текущего года. Всего в этом году в регионе отремонтируют 10 мостовых сооружений, и один мост, через реку Сигайму в Усть-Кубинском округе, построят «с нуля».