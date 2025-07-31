Ушла из дома и не вернулась: в Екатеринбурге разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку

В Екатеринбурге пропала маленькая девочка. Полицейские обращаются за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается 7-летняя Алина М. Накануне, 30 июля, ребенок ушел из дома в Чкаловском районе и до настоящего времени не вернулся.

На розыск девочки ориентирован весь личный состав екатеринбургской полиции. Приметы Алины: рост 145 см, глаза карие, волосы темно-русые до лопаток кудрявые. На момент ухода была одета в спортивный костюм горчичного цвета, розово-бежевые кроссовки и серебристую кепку со стразами.

Всех, кто располагает любой информацией о девочке, просят обращаться в отдел полиции №13 по телефону 356-42-13 или по линии 02.