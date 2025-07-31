Иран заявил, что США должны компенсировать нанесенный ущерб

США для возобновления переговоров с Ираном должны гарантировать, что компенсируют нанесенный стране ущерб, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"США должны объяснить, почему напали на нас в разгар переговоров, и гарантировать, что это более не повторится", - также сказал он. Слова дипломата приводит ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением его новых ядерных объектов.

Незадолго до этого представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащать уран выше 60%. Резаи подчеркнул, что Тегерану придется пойти на такой шаг в случае усиления внешнего давления.