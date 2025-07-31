31 Июля 2025
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Фото: пресс-служба Сургутского района

Андрей Трубецкой: Сургутский район получил грант в 38,7 млн за работу с налогами

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что правительство Югры выделило муниципалитету грант в 38,7 млн рублей. Цель – стимулирование роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году.

"Это наибольший объём дотации среди муниципальных районов. Средства на развитие получены за качество планирования налоговых доходов, обеспечение поступления в бюджет округа налога на профессиональный доход, за работу по налогу на имущество", - написал Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях

(2025)|Фото: t.me/AATrubetskoy

Всего в 2024 г. в бюджет Сургутского района поступило доходов на 23,5 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2023 г. Из них налоговых – порядка 7 млрд, что на 13% превышает уровень предыдущего года. В том числе НДФЛ – 6,5 млрд (+14%), и налога на имущество – 156,8 млн руб. (+ 16% к уровню 2023 г.). Неналоговые доходы составили 1 млрд руб.

"Высокие результаты были достигнуты, главным образом, благодаря системной работе с налогоплательщиками. Также Сургутский район заменил дотации из окружного бюджета на дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, что позволило обеспечить больший объем поступлений в бюджет", - отметил Андрей Трубецкой.

Ранее Сургутский район получил грант в размере 26,5 млн руб. за качество бюджетного процесса в 2024 г. Победителей определил региональный департамент финансов. Оба гранта направят на развитие поселений.

Центр спортивной подготовки &quot;Атлант&quot;, Сургутсий район(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Ремонт, труба, Сургутский район(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: Андрей Трубецкой, грант, правительство Югры


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