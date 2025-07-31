На Камчатке продолжаются землетрясения: за час насчитали восемь

По меньшей мере восемь ощутимых землетрясений магнитудой 4,5-6,7 балла зафиксировали у побережья Камчатки за час, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Ранее ученые сообщили, что последствия вчерашнего землетрясения – так называемые афтершоки – будут продолжаться еще месяц, а может и дольше. При этом угрозы цунами сейчас в регионе нет.

О землетрясении магнитудой 6,0 баллов у берегов северных Курильских островов сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск". Эпицентр находился в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг – на глубине 41 км, передает РИА Новости.