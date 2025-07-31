31 Июля 2025
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Здравоохранение В России
Фото: Накануне.RU

В России вчетверо выросли продажи оземпика и его аналогов

Аптеки России в первом полугодии 2025 г. продали оземпика (международное непатентованное наименование – семаглутид) и его аналогов на 12,5 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем за такой же период 2024 г.
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Согласно другим данным, в январе – июле этого года продажи препаратов с семаглутидом увеличились в 4,2 раза до 11,7 млрд руб. В натуральном же выражении объем реализация таких средств вырос в 4,5-4,6 раза до 2,2 млн упаковок, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что Pfizer прекратит разработку препарата от ожирения, который должен был стать альтернативой уже хорошо известным на рынке Ozempic от Novo Nordisk и Mounjaro Eli Lilly. Компания заявила, что при тестировании потенциального препарата дануглипрон у одного из участников клинического исследования было выявлено поражение печени. В результате Pfizer отказывается от финальной стадии испытаний и собирается инвестировать в препараты для лечения ранних стадий ожирения. Разработка препарата для борьбы с ожирением стала флагманской для Pfizer после окончания пандемии. Сейчас рынок вакцин сокращается, тогда как рынок средств для похудания растет, ожидается, что к концу десятилетия он достигнет $130 млрд.

До этого исследователи сообщили о возможной связи лекарственного средства семаглутид (продается под брендом Ozempic в качестве препарата для диабетиков, и под брендом Wegovy – для снижения веса) и суицидальных мыслей пациентов. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open. Исследование опирается на базу данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает информацию о побочных эффектах, связанных с приемом препаратов, в 140 странах мира. Новое исследование установило связь между двумя фактами, однако ранее проводившиеся работы не выявили такой связи или, по крайней мере, не связывали депрессивные состояния пациентов именно с приемом препарата (а скорее с проблемами пациентов с питанием),

Теги: Оземпик, препарат, торговля


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