Центр Владивостока остался без света

Центр Владивостока остался без электричества. Массовое отключение затронуло многоквартирные дома и здания на улицах Светланской, Суханова, Уборевича, Семёновской, Адмирала Фокина, Океанском проспекте и других улицах.

"По предварительной информации, аварии на сетях ДРСК. Погасла подстанция "Телецентр", - сообщили в МУПВ "ВПЭС".

Отключение кабельно-воздушной линии электропередачи 35 кВ произошло около девяти утра по местному времени. Аварию пытаются ликвидировать энергетики.

Без света оставались около 30 тыс. человек.