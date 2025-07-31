Астронавты NASA полетят к Луне в 2026 году

NASA готовится отправить к Луне астронавтов в рамках миссии Artemis II в апреле 2026 года. Экипаж в составе четырех человек за 10 дней облетит Луну для подготовки к будущим пилотируемым высадкам на спутнике Земли.

Американское космическое агентство заявило, что миссия Artemis II продемонстрирует целый ряд возможностей, необходимых для осуществления полетов в дальнем космосе, включая миссии на Луну и Марс.

В состав экипажа войдут командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер, инженеры Кристина Кох и Джереми Хансен. Последний представляет Канадское космическое агентство, так что миссия будет еще и международной.

Миссия Artemis II должна подтвердить работоспособность всех систем корабля Orion во время дальних путешествий. На орбиту корабль выведет сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System.

Корабль пролетит по 8-образной траектории, отойдет от Земли на 370 тыс. км. Добираться до орбиты Луны астронавты будут четыре дня, еще столько же потребуется, чтобы вернуться.

Миссия Artemis I была запущена в ноябре 2022 года, она была беспилотной.