Один человек погиб в Японии при эвакуации из-за цунами

Один человек погиб, 10 получили ранения после объявления угрозы цунами в Японии из-за землетрясения на Камчатке.

Кроме того, на эвакопунктах с тепловым ударом госпитализированы еще 11 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Он уточнил, что во время эвакуации префектуре Миэ 56-летняя женщина попала в ДТП и погибла, пишет РИА Новости.

30 июля в Японии более 2 миллионов человек получили указание эвакуироваться в связи с объявленной угрозой цунами после сильнейшего землетрясения на Камчатке. Сообщалось, что цунами достигло берегов Японии в 22 префектурах с севера до юга.

Предупреждения о надвигающемся цунами звучали по всему тихоокеанскому региону: в Калифорнии, на Аляске и Гавайских островах.