31 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин обжаловал домашний арест

Глава администрации Кочевского муниципального округа Александр Юркин обжаловал домашний арест, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию. Жалобу будет рассматривать судья Ольга Клементьева.

Ранее следователи официально подтвердили информацию о возбужденном деле п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, из корыстной или иной личной заинтересованности).

Напомним, по версии следствия, с апреля 2018 по декабрь 2022 года главой администрации Кочевского муниципального округа Пермского края с целью освоения денежных средств, выделенных из бюджета Пермского края, на приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот и лиц из их числа приобретены в селе Кочево Пермского края 46 жилых помещений на общую сумму не менее 50 млн руб.

На сегодняшний день 19 жилых помещений переданы детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей по договорам найма жилого помещения.

Однако дома, в которых приобретены квартиры, не отвечают требованиям, предъявляемым федеральным законодательством к жилым помещениям, а также требованиям безопасности жизни и здоровья, поскольку имеют дефекты конструкций зданий и иные нарушения, указывающие на непригодность помещений для проживания.

Также муниципальными служащими допущены грубые нарушения конкурсных процедур при приобретении данных жилых помещений.

Теги: домашний арест, Александр Юркин, пермский краевой суд, апелляция, домашний арест


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